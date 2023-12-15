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        Kastamonu'da iş yeri cinayetiyle ilgili 3 kişi tutuklandı

        Kastamonu'da iş yeri cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 23:50 Güncelleme: 15.12.2023 - 23:50
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        Kastamonu'da iş yeri cinayetiyle ilgili 3 kişi tutuklandı
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        Kastamonu'da iş yeri cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak'taki iş yerinde Mustafa Hasan Tırpan'ın (39) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan A.C.G, A.K. ve F.A'nın emniyetteki işlemleri sona erdi.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.

        Kendine ait iş yerinde bulunduğu sırada yoldan geçen bir araçtan tabancayla ateş edilen Tırpan kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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