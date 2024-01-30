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        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kayan yolda çalışma başlatıldı

        Kastamonu'da, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Cide-Doğanyurt kara yolunda çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 20:54 Güncelleme: 30.01.2024 - 20:54
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        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kayan yolda çalışma başlatıldı
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        Kastamonu'da, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Cide-Doğanyurt kara yolunda çalışma başlatıldı.

        İlyasbey köyü Arapderesi mevkisinde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Ekipler heyelan sonrası kayan yolun eski haline getirilmesi için çalışma başlattı.

        İki ilçe arasında ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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