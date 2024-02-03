Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Küre Dağları'nda kardelenler açmaya başladı

        Soğuk kışları ve yoğun kar yağışıyla bilinen Küre Dağları'nda baharın müjdecisi kardelenler görülmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:46 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küre Dağları'nda kardelenler açmaya başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Soğuk kışları ve yoğun kar yağışıyla bilinen Küre Dağları'nda baharın müjdecisi kardelenler görülmeye başlandı.

        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesindeki dağlık bölgelerde her yıl mart ayında karlar arasında açan kardelenler, bu sene hava sıcaklıklarının biraz daha yüksek seyretmesi nedeniyle erken açıyor.

        İlçeye bağlı Aşıklı köyü sakinlerinden Hüseyin Gülcan, AA muhabirine, köylerinde kardelenlerin her yıl yoğun şekilde bulunduğunu söyledi.

        Çevrelerinde her yerde kardelenler olduğunu anlatan Gülcan, "Burada kardeleni eskiden biz bilmiyorduk, bir anda etraf kardelenle doldu. Burada kardelen ve bir çok çiçek oluyor. Kardelenler kendiliğinden oluyor. Karlar gitse arazi üzeri biraz açılsa etrafın kardelenlerle dolu olduğunu göreceksiniz." dedi.

        Yüksel Erdoğan ise kardelen çiçeğinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Kardeleni eskiden bu kadar fark etmiyorduk. Artık daha fazla ilgimizi çekiyor. Karlar arasından çıkıp baharın habercisi olduğu için dikkatimizi çekiyor. Kardelen çıktığı zaman baharın yaklaştığını gösteriyor. Burası yüksek bir yer. Buraya kar fazla yağıyor. Buranın karı da kardeleni de meşhur. Bahçelerde çok kardelen var."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Ulaşım yatırımlarında öncelik deprem bölgesinin
        Ulaşım yatırımlarında öncelik deprem bölgesinin
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Merkez Bankası Başkanı görevden affını istedi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı
        'Camiye yardım' bahanesiyle para toplayıp kaçtı
        'Camiye yardım' bahanesiyle para toplayıp kaçtı
        Kastamonu'da kablo hırsızlığından girdiği cezaevinden 2 ay önce tahliye ola...
        Kastamonu'da kablo hırsızlığından girdiği cezaevinden 2 ay önce tahliye ola...
        Kastamonu'da 22 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 22 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu
        Kastamonu'da bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu
        Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu hafta içi de sürüyor
        Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu hafta içi de sürüyor