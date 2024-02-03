Küre Dağları'nda kardelenler açmaya başladı

Soğuk kışları ve yoğun kar yağışıyla bilinen Küre Dağları'nda baharın müjdecisi kardelenler görülmeye başlandı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesindeki dağlık bölgelerde her yıl mart ayında karlar arasında açan kardelenler, bu sene hava sıcaklıklarının biraz daha yüksek seyretmesi nedeniyle erken açıyor.

İlçeye bağlı Aşıklı köyü sakinlerinden Hüseyin Gülcan, AA muhabirine, köylerinde kardelenlerin her yıl yoğun şekilde bulunduğunu söyledi.

Çevrelerinde her yerde kardelenler olduğunu anlatan Gülcan, "Burada kardeleni eskiden biz bilmiyorduk, bir anda etraf kardelenle doldu. Burada kardelen ve bir çok çiçek oluyor. Kardelenler kendiliğinden oluyor. Karlar gitse arazi üzeri biraz açılsa etrafın kardelenlerle dolu olduğunu göreceksiniz." dedi.

Yüksel Erdoğan ise kardelen çiçeğinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kardeleni eskiden bu kadar fark etmiyorduk. Artık daha fazla ilgimizi çekiyor. Karlar arasından çıkıp baharın habercisi olduğu için dikkatimizi çekiyor. Kardelen çıktığı zaman baharın yaklaştığını gösteriyor. Burası yüksek bir yer. Buraya kar fazla yağıyor. Buranın karı da kardeleni de meşhur. Bahçelerde çok kardelen var."