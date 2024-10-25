İhsangazi Kaymakamı Şahin görevine başladı

İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin görevine başladı.

İlçeye gelen Şahin, kamu kurum temsilcileri ile toplantı yaptı.

Şahin, yaptığı açıklamada, "Görev aldığımız Kastamonu İhsangazi ilçesinde vatandaşa devletimizin sıcak elini güvenilir duruşunu göstererek güzel hizmetler konusunda ciddi bir mücadele vereceğiz. Siyez konusunda Belediye Başkanlığı ile birlikte güzel projelere imza atacağız. Kamu kurum ve kuruluşları ile beraber birlik beraberlik hoşgörü içerisinde güzel bir dönemi geçireceğiz. İlçemizi ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız" dedi.