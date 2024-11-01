Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden AK Parti İlçe Başkanlığına ziyaret

Ziyarette gençlerin spor yapma imkanlarını artırmak, yeni spor tesisleri kurmak ve gençlik projeleri geliştirmek gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, AK Parti Cide İlçe Başkanı Güner Durası'nı ziyaret etti.

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