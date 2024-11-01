Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden AK Parti İlçe Başkanlığına ziyaret
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, AK Parti Cide İlçe Başkanı Güner Durası'nı ziyaret etti.
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, AK Parti Cide İlçe Başkanı Güner Durası'nı ziyaret etti.
Ziyarette gençlerin spor yapma imkanlarını artırmak, yeni spor tesisleri kurmak ve gençlik projeleri geliştirmek gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.
Durası, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçedeki gençlerin daha fazla spor yapmasını önemsediklerini kaydetti.
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