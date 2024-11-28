Karacalar Kastamonu'da doğal ortamlarında görüntülendi
Kastamonu'da ormanlık alanda dolaşan karacaların görüntüsü Samatlar Orman İşletme Müdürlüğünün sosyal medyasında paylaşıldı.
Kastamonu'da ormanlık alanda dolaşan karacaların görüntüsü Samatlar Orman İşletme Müdürlüğünün sosyal medyasında paylaşıldı.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanda çalışma yaptıkları sırada, karlar üzerinde dolaşan 3 karaca gördü.
Cep telefonu ile karacaları görüntüleyen ormancılar, videoyu müdürlüğün sosyal medyasında "Ormanda sadece ağaçlar yok, güne can dostlarımız ile başlıyoruz." ifadeleri ile paylaştı.
Görüntüler, çok sayıda beğeni aldı.
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