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        Karacalar Kastamonu'da doğal ortamlarında görüntülendi

        Kastamonu'da ormanlık alanda dolaşan karacaların görüntüsü Samatlar Orman İşletme Müdürlüğünün sosyal medyasında paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:20
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        Karacalar Kastamonu'da doğal ortamlarında görüntülendi
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        Kastamonu'da ormanlık alanda dolaşan karacaların görüntüsü Samatlar Orman İşletme Müdürlüğünün sosyal medyasında paylaşıldı.

        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanda çalışma yaptıkları sırada, karlar üzerinde dolaşan 3 karaca gördü.

        Cep telefonu ile karacaları görüntüleyen ormancılar, videoyu müdürlüğün sosyal medyasında "Ormanda sadece ağaçlar yok, güne can dostlarımız ile başlıyoruz." ifadeleri ile paylaştı.

        Görüntüler, çok sayıda beğeni aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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