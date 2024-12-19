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        Kastamonu'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 23:28 Güncelleme: 19.12.2024 - 23:31
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        Kastamonu'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı belirlenen alana operasyon düzenledi.

        Operasyonda, C.A. ve E.A. izinsiz kazı yaparken yakalandı. Zanlıların beraberinde av tüfeği ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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