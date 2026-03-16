"7 kemerli bir zaman geçidi: Taşköprü" filminin tanıtımı yapıldı

Roma döneminde Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis Antik Kenti'nin yapa zeka kullanılarak hazırlanan filminin tanıtımı yapıldı.



Taşköprü Belediyesi tarafından, Taşköprü'nün 2 bin yıllık kültürel tarihini anlatmak için hazırlanan 14 dakikalık film 6 ay süren araştırmanın ardından yapay zeka ile görselleştirilerek hazırlandı.



"7 kemerli bir zaman geçidi: Taşköprü" filminin fragmanı düzenlenen programda gazetecilere izlettirildi.



Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, konuşmasında, filmin özel gösteriminin 28 Mart'ta İstanbul'da, galasının ise 4 Nisan'da Kastamonu'da yapılacağını söyledi.



Filmin ilçe tanıtımına önemli katkıları olacağına inandıklarını dile getiren Arslan, "Yol yapmak, parke döşemek, park açmak belediyenin asli görevleridir ama biz bununla yetinmedik. Yapılmayanı yapmaya, 'olmaz' denileni oldurmaya gayret gösterdik. Taşköprü, tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış, Paflagonya'nın ve Çobanoğulları'nın başkenti olmuş, köklü bir şehir. Roma'dan Osmanlı'ya uzanan bu zengin miras, bugün hala Pompeiopolis Antik Kenti’nde, 7 kemerli Roma köprümüzde, tarihi konaklarımızda, camilerimizde ve her daim övündüğümüz şanlı ecdadımızla yaşıyor. " dedi.



Arslan, bir kenti dünyaya duyurmak için yola çıktıklarını anlatarak, "Bu bilinçle, alanında uzman hemşehrilerimizle istişare ettik ve Türkiye'de bir ilk, dünyada ise çok az örneği bulunan bir çalışmaya imza attık ve tamamı yapay zeka destekli, 14 dakikalık bir tanıtım filmini hayata geçirdik." diye konuştu.



Film hakkında bilgi veren Arslan, "Filmle Pompeiopolis’in 2 bin yıllık ihtişamını, ilçedeki 7 kemerli köprünün tarihe meydan okuyuşunu, Çobanoğulları ve Osmanlı'dan kalan eşsiz eserleri dünyaya tanıtmak istedik. İşte bugün, büyük gayretle hazırlanan 7 Kemerli Bir Zaman Geçidi Taşköprü isimli filmin fragmanını sizinle birlikte izlemek için bir aradayız. Filmimizde milyonlarca yıl önceden paleolitik döneme, Roma'dan Çobanoğulları'na ve Osmanlı'dan Cumhuriyet Dönemine kadar ki tarihsel süreç ana temalarıyla ele alınmıştır." ifadelerini kullandı.



Filmin senaristliğini yapan Murat Karasalihoğlu da film hakkında bilgi verdi.

