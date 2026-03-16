Kastamonu Valisi Dallı'dan Kadir Gecesi mesajı
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dallı, mesajında, gönülleri ihya eden, birlik, beraberlik ve kardeşlik sofralarında buluştukları ramazanı uğurlamaya hazırlandıklarını aktardı.
Kadir Gece'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Dallı, mesajında, "Kur’an-ı Kerim'in indirildiği, bin aydan hayırlı mübarek Kadir Gecesi'nin ülkemize, milletimize, hemşehrilerimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.