Trafik kazasında hayatını kaybeden kadının organları 4 hastaya umut oldu

Geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 67 yaşındaki Reyhan K'nin organları 4 hastaya umut oldu.



Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 gün önce meydana gelen trafik kazasının ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaşlı kadının beyin ölümünün gerçekleştiği kaydedildi.



Reyhan K'nin yakınlarına yapılan bilgilendirmenin ardından ailenin organ nakline onay verdiği belirtilen açıklamada, "Ankara Bölge Koordinasyon Merkezi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğünün koordinasyonunda yürütülen süreç kapsamında, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinden gelen uzman ekip tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda alınan kalp uygun alıcılara nakil edilmek üzere hazır bekletilen uçak ambulansla, karaciğer ve böbrekler ise kara ambulansı ile ilgili nakil merkezlerine gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Bir bağışçının birden fazla hastanın yaşam umudu olduğu vurgulanan açıklamada, organ bağışının önemine dikkat çekildi.

