Kastamonu Valisi Dallı iftarda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, iftarını üniversite öğrencileriyle yaptı.
Dallı, iftarda Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şeyh Şaban-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle buluştu.
Gençlerle sohbet eden Dallı, orucunu da burada açtı.
Dallı, programda yaptığı konuşmada, gençlerle aynı iftar masasında olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun. Sonuna geldik, artık önümüzde birkaç gün kaldı. Sizlere eğitim ve öğretim hayatınızda başarılar diliyor, şimdiden bayramınızı da tebrik ediyorum." diye konuştu.
Öğrenciler programın anısına Dallı'ya hediye takdim etti.
