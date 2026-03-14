        Kastamonu'da "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" tezhip, hat ve ebru sergisi açıldı

        Kastamonu'da Mevlid-i Nebi'nin 1500. yılı dolayısıyla tezhip, hat ve ebru sergisi düzenlendi.

        Giriş: 14.03.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Kastamonu'da "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" tezhip, hat ve ebru sergisi açıldı

        Kastamonu'da Mevlid-i Nebi'nin 1500. yılı dolayısıyla tezhip, hat ve ebru sergisi düzenlendi.


        Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında il merkezindeki bir alışveriş merkezinde açılan "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisinde 22 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Şehrin önemli eserlerinden UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Mahmut Bey ile Şeyh Şaban-ı Veli ve Yılanlı camilerindeki bezemelerden faydalanılarak yapılan çalışmalar da etkinlikte sergilendi.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı ile çok sayıda ziyaretçi sergiyi gezerek eserleri inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ebru sanatının da tanıtıldığı sergide ziyaretçilere uygulama yapma imkanı sunuldu.

        Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayten Canaslan, gazetecilere, serginin her biri sabır, emek ve incelikle hazırlanan eserlerden oluştuğunu söyledi.

        Sergideki her eserin hem sanatın zarafetini hem de anlamlı değerlerin izlerini yansıttığını anlatan Canaslan, şöyle devam etti:​​​​​​​


        "Mevlid-i Nebi'nin 1500. yılı vesilesiyle hazırladığımız, Maarif Modeli'nin erdem, değer, eylem yaklaşımından ilham alarak hazırlamış olduğumuz bu sergide 22 eser bulunmaktadır. Tezhip, hat ve ebru sanatlarımızın zarafetiyle adalet, tevazu ve sabır gibi insanı olgunlaştıran değerleri sanatın diliyle ifade etmeyi amaçladık. Bu çalışmalar geleneksel sanatlarımızın estetik mirasını yaşatırken, aynı zamanda bu değerlerin hayatımızdaki yerini yeniden hatırlatmayı hedeflemektedir."

        Canaslan, sergi için Mahmut Bey, Şeyh Şaban-ı Veli ve Yılanlı camilerine kültürel geziler yaptıklarını, tasarımlarda bu eserlerden ilham aldıklarını ifade etti.


        Geleneksel Türk sanatları usta öğreticisi Elif Ateşoğlu ise eserinde tezhip sanatına yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedeflediğini dile getirerek, "Hattat Ahmet Kutluhan'ın çalışmasını ortaya yerleştirerek Kastamonu'da özellikle kilim dokumasında kullandığımız motiflerden esinlendik ve tezhip sanatına yeni bir bakış açısı kazandırmaya çalıştık. Aynı şekilde kilimlerde ve dokumalarda kullanılan yıldız ve insan motiflerini kullanmak istedim. Sergimizin teması olan adaleti iki eşit insan olarak yansıtmak istedik bu çalışmamızda." değerlendirmesinde bulundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Gazze'de kum fırtınası
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tedesco için kritik gün
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Haftanın Kitapları
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Bir araya geldiler
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları

        Kastamonu'da Kızılay'dan çocuklara bayram hediyesi
        Kastamonu'da çocuklar müzikal gösterisiyle buluştu
        Kastamonu Üniversitesi'nin patent ve lisanslama kapasitesini geliştirecek p...
        Ilgaz Dağı'nın zirvesinde anlamlı anma: İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi kar...
        Kastamonu'da 6 bin 400 öğrencinin yüzü bayramlık kıyafetle güldürüldü
        Yurduntepe Kayak Merkezi snowboard ve kayakçıların gözdesi oldu