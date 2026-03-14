        Kastamonu'da Kızılay'dan çocuklara bayram hediyesi

        Kastamonu'da Türk Kızılayı tarafından 6 bin 400 çocuğa Ramazan Bayramı öncesinde bayramlık kıyafet hediye edildi.

        Giriş: 14.03.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Türk Kızılay Kastamonu İl Başkanlığı ile Ataşehir Şubesi iş birliğinde kent merkezi ve 10 ilçede çocuklara bayram hediyesi olarak 3 parçadan oluşan 6 bin 400 kıyafet dağıtıldı.

        Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, gazetecilere, güzel bir projeye imza attıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Çocukların bayram sevincine ortak olmanın ayrı bir güzel olduğunu dile getiren Tavil, "Çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm olmak istedik. Kıymetli bağışları ve destekleriyle her daim yanımızda olan Ataşehir Şubemize teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Tavil, Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

