Kastamonu'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Günvakti köyünde Mehmet Battal'ın kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, şarampole devrildi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan sürücünün eşi Dila Battal ise ambulansla götürüldüğü Bozkurt Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

