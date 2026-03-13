Kastamonu'da 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Araç İlçe Emniyet Amirliğince hakkında hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yapıldı. Bu kapsamda "konutta silahlı yağma", "tehdit" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 24 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.S. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

