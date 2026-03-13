Voleybolda Türkiye şampiyonu olan öğrenciler Bozkurt ilçesinde coşkuyla karşılandı

Kütahya'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde birinci olan Kastamonu Bozkurt Ortaokulu, ilçelerinde coşkuyla karşılandı.





İlçe içerisinde tur atan konvoy, daha sonra Bozkurt Kapalı Pazaryeri'nde toplanarak marşlar eşliğinde eğlendi.



Burada Bozkurt Belediyesi ve taraftarlar tarafından pasta kesildi, müzik ve havai fişek gösterisi ile şampiyon sporcular ve vatandaşlar eğlendi.



Kaymakam İsmail Koçdoğan ve Belediye Başkanı Muammer Yanık, şampiyon olan oyuncuları ve antrenörleri tebrik etti.



Daha sonra takım oyuncularına plaket verildi.

