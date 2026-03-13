Canlı
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'dan kısa kısa

        Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi, ilçede yalnız yaşayan vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Kastamonu'dan kısa kısa

        Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi, ilçede yalnız yaşayan vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

        Kaymakam Çelebi verilen iftarın ardından vatandaşlarla ilgilenip sohbet etti.

        Çelebi, programın sonunda vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        - Küre

        AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve Küre İlçe Başkanı Şaban Turan, Kaymakam Hasan Çakır'ı ziyaret etti.

        Ziyarette il ve ilçedeki çalışmalar ile yürütülen projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

        - İhsangazi'de ruhsatsız silah ele geçirildi

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ruhsatsız silah ele geçirildi.

        İhsangazi İçe Emniyet Amirliği ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 4 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İhsangazi'mizin huzuru için tüm güvenlik güçlerimize çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bütün gayemiz vatandaşlarımızın sükunet içerisinde yaşamasını temin etmektir." ifadelerine yer verildi.

        - Hanönü'de esnaf iftar programında buluştu

        Hanönü Vakıfgeymene Kümeevleri Mahalle Konağı'nda esnaf, iftar programında bir araya geldi.

        Programa Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Belediye Başkanı Metin Yamalı, Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Musa Arslan, Hanönü Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yusuf Yılmaz katıldı.

