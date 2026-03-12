Küre'de "Bir Yetim de Sen Okut" projesi devam ediyor

Küre İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Küre Şubesi tarafından Ekim 2023'te başlatılan "Bir Yetim de Sen Okut" iyilik hareketi, hayırseverlerin destekleriyle devam ediyor.





Alınan bilgiye göre, proje kapsamında bugüne kadar bağışçılar tarafından yapılan yardımlarla yetim öğrencilere toplam 267 bin 400 TL eğitim desteği ulaştırıldı.





Yürütülen çalışma çerçevesinde 20 yetim öğrenciye 12 ay boyunca kesintisiz aylık 600 TL eğitim yardımı sağlandı.





Küre İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan, yetim çocukların eğitimine katkı sunmayı amaçlayan projenin toplumdan büyük destek gördüğünü belirterek, 2026 yılı itibarıyla öğrencilere verilen aylık eğitim desteğinin 1000 TL'ye çıkarılmasının planlandığını bildirdi.





İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Küre Şubesi yetkilileri, destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederek yapılan yardımların yetim çocukların geleceğine umut olduğunu ifade etti.

