Küre Meslek Yüksekokulunda "Sosyal Sorumluluk Projesi Yazma Eğitimi" düzenlendi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde bulunan Meslek Yüksekokulunda, öğrencilerin ve akademik personelin proje hazırlama becerilerini geliştirmek amacıyla "Sosyal Sorumluluk Projesi Yazma Eğitimi" düzenlendi.



Meslek Yüksekokulu Öğrenci Projeleri ve Yarışmaları Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen programda, sosyal sorumluluk projelerinin önemi, proje fikrinin oluşturulması, yazım aşamaları, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, faaliyet planı hazırlanması ve başvuru süreçleri hakkında katılımcılara bilgiler verildi.



Eğitimde, toplumsal fayda sağlayan projelerin geliştirilmesi ve öğrencilerin proje kültürü kazanmalarının önemi vurgulandı. Program sonunda, katılımcılara sosyal sorumluluk alanında nitelikli projeler hazırlayabilmeleri için gerekli temel bilgiler aktarıldı.

