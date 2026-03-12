Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Küre Meslek Yüksekokulunda "Sosyal Sorumluluk Projesi Yazma Eğitimi" düzenlendi

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde bulunan Meslek Yüksekokulunda, öğrencilerin ve akademik personelin proje hazırlama becerilerini geliştirmek amacıyla "Sosyal Sorumluluk Projesi Yazma Eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Küre Meslek Yüksekokulunda "Sosyal Sorumluluk Projesi Yazma Eğitimi" düzenlendi

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde bulunan Meslek Yüksekokulunda, öğrencilerin ve akademik personelin proje hazırlama becerilerini geliştirmek amacıyla "Sosyal Sorumluluk Projesi Yazma Eğitimi" düzenlendi.

        Meslek Yüksekokulu Öğrenci Projeleri ve Yarışmaları Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen programda, sosyal sorumluluk projelerinin önemi, proje fikrinin oluşturulması, yazım aşamaları, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, faaliyet planı hazırlanması ve başvuru süreçleri hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

        Eğitimde, toplumsal fayda sağlayan projelerin geliştirilmesi ve öğrencilerin proje kültürü kazanmalarının önemi vurgulandı. Program sonunda, katılımcılara sosyal sorumluluk alanında nitelikli projeler hazırlayabilmeleri için gerekli temel bilgiler aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

