İhsangazi'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.





Şehit Cengiz Orhan Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.





İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler, oratoryo gösterisi, tiyatro etkinliği sunuldu.





Programa, Kaymakam Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hayati Sağlık, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

