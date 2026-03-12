Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı

        İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, Kastamonu'da düzenlenen programla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı

        İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, Kastamonu'da düzenlenen programla anıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Göl Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Erhan Dolapcı, burada yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele'nin zor zamanlarında yaptığı çalışmalara dikkati çekerek, "Mehmet Akif Ersoy milletinin yanında saf tutmuş ve Anadolu'yu dolaşarak halkı direnişe çağırmıştır. Başta Kastamonu olmak üzere birçok şehirde verdiği vaazlarla 'Bu vatan da kaybedilirse gidilecek yer kalmaz' gerçeğini milletimize hatırlatmıştır." ifadelerini kullandı.

        Programda öğrenciler tarafından sergilenen "Korkma! Gençliği ruhu burada" gösterisiyle Ersoy’un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı günler canlandırıldı.

        Program ödül töreniyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası

        Benzer Haberler

        Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın Ankara dışında ilk kez yayımlandığı K...
        Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın Ankara dışında ilk kez yayımlandığı K...
        Kastamonu'da çekilen yapay zeka destekli İstiklal Marşı klibi ilgi gördü
        Kastamonu'da çekilen yapay zeka destekli İstiklal Marşı klibi ilgi gördü
        İstiklal Marşı'nı kabulünden önce yayımlayan dergi ve gazete kütüphanede se...
        İstiklal Marşı'nı kabulünden önce yayımlayan dergi ve gazete kütüphanede se...
        Kastamonu'da iş makinesinin 700 litre yakıtı ve elektronik parçalarını çald...
        Kastamonu'da iş makinesinin 700 litre yakıtı ve elektronik parçalarını çald...
        Kastamonu Üniversitesi'nden 'dezenformasyon' açıklaması
        Kastamonu Üniversitesi'nden 'dezenformasyon' açıklaması
        Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz'da kayak sezonu ilkbaharda da sürüyor
        Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz'da kayak sezonu ilkbaharda da sürüyor