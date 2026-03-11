Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz'da kayak sezonu ilkbaharda da sürüyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu ilkbaharda da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 11:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz'da kayak sezonu ilkbaharda da sürüyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu ilkbaharda da devam ediyor.


        "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek noktalarından olan Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

        Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın 2013'te yapılmasının ardından kayakseverlerin daha kolay ulaşabileceği bir yer haline geldi.

        Kayak merkezine Kastamonu'nun yanı sıra çevre iller ve büyük şehirlerden de çok sayıda ziyaretçi geliyor.

        Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile açılışı 2020'de yapılan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

        Kayak yapmak istemeyen ziyaretçiler ise doğal güzellikler arasında yürüyüş yapma imkanı bulabiliyor.

        Son dönemde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 160 santimetreye ulaştı.

        - "Burada kayak yapmak çok güzel ve keyifli"

        İstanbul'dan ailesiyle gelen İlker Oğuz, AA muhabirine, Ilgaz'a ilk kez geldiğini söyledi.

        Çocuklarının Ilgaz'ı çok sevdiğini dile getiren Oğuz, "Çocuklar burayı seviyor ve belirli aralıklarla kayak yapmaya geliyorlar. Ben ise ilk kez geldim. Ilgaz konum olarak çok güzel bir yerde. Burada kayak yapmak çok güzel ve keyifli." dedi.

        Bilecik'ten gelen Tuğçe Baki ise Ilgaz'a daha önce de geldiklerini anlatarak, "Bu sene de birden fazla kez ziyaret ettik. Buranın pistleri çok güzel, bizim seviyemize uygun, çok iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu havalarda kayak daha güzel oluyor. Hem kar yağışı hem de tipi ve sis fazla olmuyor." ifadelerini kullandı.

        Baki Yıldız da Ankara'dan geldiğine işaret ederek, "Bu sene Ilgaz'a dördüncü gelişim. Ankara'ya yakın olması açısından önemli ve çok güzel bir kayak tesisi. Yüksek rakımından dolayı kayak sezonu uzun olan bir yer. Yani kayak zevkimiz devam edecek." diye konuştu.

        Tufan Baki ise Düzce'den geldiğini belirterek, "Kastamonu'ya yaklaşık 3 saatlik mesafemiz var. Gerçekten güzel ezilmiş, kayakçılar için iyi bir pisti var. Herkese tavsiye ediyorum. İlkbahara girmemize rağmen hala bol kar var. Nisana kadar kayak devam edebilir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        İran'ın yeni dini lideri sessizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü
        İlaç bulamadım derdine e-Nabız çözümü
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        Tek kullanımlık plastikler yasaklanacak
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem

        Benzer Haberler

        Ailesinin asırlık sanatını evinin kilerinde yaşatıyor: Ayetleri ahşaba ilme...
        Ailesinin asırlık sanatını evinin kilerinde yaşatıyor: Ayetleri ahşaba ilme...
        Kastamonu'da 14 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 14 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da "Genç AR-GE Proje Sunumu ve Katılım Belgesi Takdim Töreni" düz...
        Kastamonu'da "Genç AR-GE Proje Sunumu ve Katılım Belgesi Takdim Töreni" düz...
        Kastamonu'da beton mikseri dere yatağına uçtu: 1 yaralı
        Kastamonu'da beton mikseri dere yatağına uçtu: 1 yaralı
        Kastamonu'da 4 adet silah ele geçirildi
        Kastamonu'da 4 adet silah ele geçirildi
        Kastamonu'da köprüden düşen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı
        Kastamonu'da köprüden düşen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı