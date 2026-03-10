Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da "Genç AR-GE Proje Sunumu ve Katılım Belgesi Takdim Töreni" düzenlendi

        Kastamonu Valiliğinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün AR-GE biriminin "Genç AR-GE Proje Sunumu ve Katılım Belgesi Takdim Töreni" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 18:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da "Genç AR-GE Proje Sunumu ve Katılım Belgesi Takdim Töreni" düzenlendi

        Kastamonu Valiliğinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün AR-GE biriminin "Genç AR-GE Proje Sunumu ve Katılım Belgesi Takdim Töreni" gerçekleştirildi.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, yürütülen çalışmalar ve şehrin dijital ortamda tanıtımına katkı sağlamak amacıyla geliştirilen Arşiv Sokak Projesi üzerine öğrencilerle sohbet etti.

        Dallı, hazırlanacak görsel içeriklerle Kastamonu'nun kültürel ve tarihi değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasında geliştirilen projenin önem taşıdığını belirtti.

        Törenin sonundan Dallı tarafından eğitime katılan öğrencilere belgeleri verildi.

        AR-GE Birimi Yetkin Genç Ofisinin koordinasyonunda, 2025-2026 eğitim öğretim yılında merkez ilçede öğrenim gören 44 öğrenciye çevrim içi ortamda 12 oturumdan oluşan proje yazma eğitimi verildi.

        Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, il genelinde tespit ettikleri sorun ve ihtiyaçlara yönelik geliştirip hazırladıkları projeleri 8 farklı kurumun temsilcilerine sunma imkanı buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da beton mikseri dere yatağına uçtu: 1 yaralı
        Kastamonu'da beton mikseri dere yatağına uçtu: 1 yaralı
        Kastamonu'da 4 adet silah ele geçirildi
        Kastamonu'da 4 adet silah ele geçirildi
        Kastamonu'da köprüden düşen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı
        Kastamonu'da köprüden düşen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si t...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si t...
        Roma dönemine ait kalıntıların bulunduğu bölge defineciler tarafından tahri...
        Roma dönemine ait kalıntıların bulunduğu bölge defineciler tarafından tahri...