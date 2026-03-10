Kastamonu'da "Genç AR-GE Proje Sunumu ve Katılım Belgesi Takdim Töreni" düzenlendi

Kastamonu Valiliğinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün AR-GE biriminin "Genç AR-GE Proje Sunumu ve Katılım Belgesi Takdim Töreni" gerçekleştirildi.



Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, yürütülen çalışmalar ve şehrin dijital ortamda tanıtımına katkı sağlamak amacıyla geliştirilen Arşiv Sokak Projesi üzerine öğrencilerle sohbet etti.



Dallı, hazırlanacak görsel içeriklerle Kastamonu'nun kültürel ve tarihi değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasında geliştirilen projenin önem taşıdığını belirtti.



Törenin sonundan Dallı tarafından eğitime katılan öğrencilere belgeleri verildi.



AR-GE Birimi Yetkin Genç Ofisinin koordinasyonunda, 2025-2026 eğitim öğretim yılında merkez ilçede öğrenim gören 44 öğrenciye çevrim içi ortamda 12 oturumdan oluşan proje yazma eğitimi verildi.



Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, il genelinde tespit ettikleri sorun ve ihtiyaçlara yönelik geliştirip hazırladıkları projeleri 8 farklı kurumun temsilcilerine sunma imkanı buldu.

