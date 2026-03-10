Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da köprüden düşen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı

        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde köprüden düşen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 15:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da köprüden düşen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı

        Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde köprüden düşen beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı.

        B.M. idaresindeki 37 ABT 664 plakalı beton mikseri, Şenpazar-Kastamonu kara yolu Düzsamay mevkisinde Şehriban Çayı üzerindeki yaklaşık 8 metre yükseklikteki köprüden düştü.

        Beton mikserinin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla Şenpazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Eymen'in cinayet zanlılarına yeni ceza!
        Eymen'in cinayet zanlılarına yeni ceza!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si t...
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si t...
        Roma dönemine ait kalıntıların bulunduğu bölge defineciler tarafından tahri...
        Roma dönemine ait kalıntıların bulunduğu bölge defineciler tarafından tahri...
        Kastamonu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticilerine başarı belgesi veri...
        Kastamonu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticilerine başarı belgesi veri...
        Kastamonu'nun ilçelerinde iftar programları düzenlendi
        Kastamonu'nun ilçelerinde iftar programları düzenlendi
        Üniversite öğrencileri atıkları sanata dönüştürdü
        Üniversite öğrencileri atıkları sanata dönüştürdü