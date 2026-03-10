Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 13:58
        İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 7 sentetik ecza hapı, 2 gram sentetik uyuşturucu, 66 mililitre sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 5 mililitre sentetik uyuşturucu katkılı sıvı, 12 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. ve Ş.E.C. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

