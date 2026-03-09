Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da anaokulu öğrencileri esnafların ramazanını kutladı

        Kastamonu'da anaokulu öğrencileri kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek ramazan ayını kutladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 17:47
        Kastamonu Anaokulu'nda eğitim gören yaklaşık 50 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde kent merkezindeki esnafla bir araya geldi.

        Nasrullah Meydanı'nda esnafı ziyaret eden öğrenciler, hurma ve balon hediye ederek esnafın ramazanını kutladı. Meydanda dolaşan öğrenciler, "Hayırlı ramazanlar" diyerek vatandaşlara da balon dağıttı.

        Daha sonra Nasrullah Camisi'ni ziyaret eden öğrencilere Müftülük personeli tarafından cami ve ibadetle ilgili bilgiler verildi.

        Camide vakit geçiren çocuklar ilahiler söyledi, çeşitli oyunlar oynadı.



