Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.



Keşlik köyünde Cemile Yavuz'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki Abdullah Çalık'a ait eve de sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Bozkurt ve Abana belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Ekipler tarafından söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

