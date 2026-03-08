Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ve huzurevini ziyaret etti.



Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için kente gelen Yumaklı, ilk olarak AK Parti Kastamonu İl Başkanlığına geçti.



Burada partililerle selamlaşan Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgiloğlu ile sohbet etti.



Yumaklı, daha sonra Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.



Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Yumaklı, çiçek verdiği kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



Yumaklı'ya ziyaretinde Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş eşlik etti.

