Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ve huzurevini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 18:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ve huzurevini ziyaret etti.

        Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için kente gelen Yumaklı, ilk olarak AK Parti Kastamonu İl Başkanlığına geçti.

        Burada partililerle selamlaşan Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgiloğlu ile sohbet etti.

        Yumaklı, daha sonra Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Yumaklı, çiçek verdiği kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Yumaklı'ya ziyaretinde Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı, huzurevindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutla...
        Bakan Yumaklı, huzurevindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutla...
        Kastamonu'da 2 ev ve bir ambar alev alev yandı
        Kastamonu'da 2 ev ve bir ambar alev alev yandı
        Kastamonu Valisi Dallı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Kastamonu Valisi Dallı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Evinde baygın halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti
        Evinde baygın halde bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti
        Yalnız yaşadığı evde hareketsizce yatarken bulunan adam kurtarılamadı
        Yalnız yaşadığı evde hareketsizce yatarken bulunan adam kurtarılamadı
        Kastamonu'da evinde düşerek hayatını kaybetti
        Kastamonu'da evinde düşerek hayatını kaybetti