        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu Valisi Dallı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Kastamonu Valisi Dallı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Dallı, mesajında, kadınların ailenin temel direği ve toplumun mayası olduğunu belirtti.

        Kadınların tarih boyunca önemli görevler üstlendiğine işaret eden Dallı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Tarihimiz boyunca vatan savunmasında, kültürümüzün yaşatılmasında ve değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında önemli roller üstlenen kadınlarımız, hayatın her alanında ve gerektiğinde cephede büyük fedakarlıklar göstermiştir. Bugün de kadınlarımız eğitimden bilime, sanattan ekonomiye, kamu yönetiminden sosyal hayata kadar pek çok alanda ülkemizin kalkınmasına değerli katkılar sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri ve eşleri olmak üzere, hayatımıza değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hayat diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

