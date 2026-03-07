Kastamonu Ziraat Odası iftar programı düzenledi

–Kastamonu Ziraat Odası tarafından düzenlenen iftar programında muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kurum temsilcileri bir araya geldi.



Kastamonu Valisi Meftun Dallı, iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, "Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun, iftarımız mübarek olsun. Cenabıhak sağlık, huzur ve afiyet içerisinde bizleri Ramazan Bayramı'na da kavuştursun." dedi.



Yağışların önemine değinen Dallı, "Önümüzdeki en büyük sıkıntılardan biri hem çiftçilerimiz hem de içme suyu açısından yağışların yetersiz olması. İnşallah ramazanın bereketiyle bu sıkıntımız ortadan kalkar." ifadesini kullandı.



AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da ramazanın dayanışma ve huzur ayı olduğunu vurgulayarak, "İnşallah ramazan sofralarındaki ağız tadımızla bayrama da ulaşırız. Etrafımız ateş çemberi. Dualarımızla inşallah bu ateş çemberinden korunmuş oluruz." diye konuştu.



AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise bir ramazan gününde br arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.





Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Batur da programın muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kurum temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlendiğini anlatarak, "İftar programının amacı paylaşmak ve bir araya gelmekti. Üretim planları ve ürün değişikliği gibi konuları da dile getirdik. Çok faydalı bir program oldu." diye konuştu.













