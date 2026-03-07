Kastamonu'da etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kastamonu-İnebolu kara yolu Oyrak mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması başlattı. Kısa süreliğine ulaşıma kapanan Kastamonu-İnebolu yolu gidiş güzergahı, ekiplerin çalışması sonucu açıldı. Jandarma ekipleri, araçların sorun yaşamaması için tedbir aldı. Ekiplerin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.