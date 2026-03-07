Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı

        Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 01:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı

        Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kastamonu-İnebolu kara yolu Oyrak mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması başlattı.

        Kısa süreliğine ulaşıma kapanan Kastamonu-İnebolu yolu gidiş güzergahı, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Jandarma ekipleri, araçların sorun yaşamaması için tedbir aldı.

        Ekiplerin bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da yoğun kar yağışı: Araçlar yolda mahsur kaldı
        Kastamonu'da yoğun kar yağışı: Araçlar yolda mahsur kaldı
        Kastamonu'da sevgi evleri ve yurtlarda kalan öğrenciler huzurevi sakinleri...
        Kastamonu'da sevgi evleri ve yurtlarda kalan öğrenciler huzurevi sakinleri...
        Küre'den kısa kısa
        Küre'den kısa kısa
        Asırlık çınar 100. yaş gününde yalnız bırakılmadı
        Asırlık çınar 100. yaş gününde yalnız bırakılmadı
        Kastamonu'da çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi
        Kastamonu'da çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi
        Kastamonu'da 99 bin 560 makaron ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da 99 bin 560 makaron ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı