Kastamonu'da 99 bin 560 makaron ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı
Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 99 bin 560 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ile Daday ve Çatalzeytin ilçelerinde elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İkametlerde yapılan aramalarda 95 bin 560 dolu, 4 bin boş makaron, 38,5 kilogram kıyılmış tütün, 15 elektronik sigara, 11 elektronik sigara likidi ve 14 kilogram nargile melası ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
