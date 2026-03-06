Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da 99 bin 560 makaron ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 99 bin 560 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 06.03.2026 - 15:07
        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ile Daday ve Çatalzeytin ilçelerinde elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        İkametlerde yapılan aramalarda 95 bin 560 dolu, 4 bin boş makaron, 38,5 kilogram kıyılmış tütün, 15 elektronik sigara, 11 elektronik sigara likidi ve 14 kilogram nargile melası ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

