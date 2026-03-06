Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da "asırlık çınar" Atiye nineye doğum günü sürprizi

        Kastamonu'da 100. yaşına giren Atiye Oğuzbalaban'ın doğum günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da "asırlık çınar" Atiye nineye doğum günü sürprizi

        Kastamonu'da 100. yaşına giren Atiye Oğuzbalaban'ın doğum günü kutlandı.

        Daday ilçesinde 5 Mart 1926'da dünyaya gelen Oğuzbalaban, önce tek çocuğu olan kızı Hacer'i, ardından eşi Sadık'ı kaybetti.

        Dört çocuklu bir ailenin en büyüğü olan Oğuzbalaban, 20'li yaşlarında vefat eden anne ve babasının ardından diğer kardeşleriyle de yakından ilgilendi.

        En küçük kız kardeşi de yaklaşık bir ay önce vefat eden Oğuzbalaban, Hepkebirler Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinde yemeğini yapıp günlük işlerini yerine getiriyor, yeğeni Sinan Oğuzbalaban’ın desteğiyle yaşamını sürdürüyor.

        Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün ve eşi Necla Ergün, Oğuzbalaban'ı evinde ziyaret ederek sohbet etti.

        Ziyarette, 100'üncü yaşını kutlayan Atiye nineye pasta üfletilerek hediye verildi.

        Doğum gününde yapılan ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Oğuzbalaban, günlük hayatını evin içinde kendine bulduğu işlerle geçirdiğini söyledi.

        Oğuzbalaban, "Yemek yapabiliyorum biraz, yavaş yavaş. Dört kardeşin en büyüğü benim. Hem annelik yaptım kardeşlerime hem babalık. En sona ben kaldım. Gençler hayatın kıymetini bilsinler, sağlıklarını düşünerek öyle yaşasınlar." dedi.

        Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Tokgöz ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Nalbant da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Evlerinin balkonundan düşen kardeşinin ölümüyle ilgili yargılanan ağabey be...
        Evlerinin balkonundan düşen kardeşinin ölümüyle ilgili yargılanan ağabey be...
        Kastamonu Üniversitesi, ÜNİDES'te Türkiye üçüncüsü oldu
        Kastamonu Üniversitesi, ÜNİDES'te Türkiye üçüncüsü oldu
        Taşköprü Belediyesi Aşevinde ramazanda her gün 400 kişiye sıcak yemek ikram...
        Taşköprü Belediyesi Aşevinde ramazanda her gün 400 kişiye sıcak yemek ikram...
        Üçüncü kattan düşerek ölen 18 yaşındaki Funda'nın ağabeyi beraat etti
        Üçüncü kattan düşerek ölen 18 yaşındaki Funda'nın ağabeyi beraat etti
        Selin vurduğu ilçenin çocukları Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyor
        Selin vurduğu ilçenin çocukları Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyor
        "Kampüs İftarları" etkinliği gençleri aynı sofrada buluşturdu
        "Kampüs İftarları" etkinliği gençleri aynı sofrada buluşturdu