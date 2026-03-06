Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Taşköprü Belediyesi Aşevinde ramazanda her gün 400 kişiye sıcak yemek ikram ediliyor

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye bünyesinde hizmet veren aşevi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek desteğini sürdürüyor.

        Giriş: 06.03.2026 - 12:45
        Belediye ekipleri, ilçede kurulan iftar sofralarının yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere her gün iki öğün sıcak yemek ulaştırıyor.

        Taşköprü Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan yemekler, ramazan ayı dolayısıyla hem iftar hem de sahur için paketlenerek ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülüyor.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, hayırseverlerin destekleriyle kurulan iftar sofralarında yüzlerce vatandaşın bir araya geldiğini söyledi.

        İlçede her gün yaklaşık 300 kişilik iftar sofrası kurulduğunu belirten Arslan, belediye bünyesindeki aşevinde de ihtiyaç sahibi aileler için yemek hazırlıklarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

        Arslan, "Ramazan ayı boyunca aşevimizde hazırlanan yemekleri hem iftarlık hem de sahurluk olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Günlük yaklaşık 400 vatandaşımıza sıcak yemek desteği sağlıyoruz. Paylaştıkça bereketin arttığına inanıyoruz. Bu mübarek ayda da hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyor, haftanın yedi günü farklı menülerle vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz." dedi.



