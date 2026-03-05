Küre'de deprem tatbikatı yapıldı
Kastamonu'nun Küre ilçesinde Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli tarafından yapılan tatbikatta deprem anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterilirken, personelin afet anında doğru ve hızlı hareket edebilmesine yönelik bilgilendirmede bulunuldu.
Tatbikatta, Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen faaliyetlerin afet bilincinin artırılması ve toplumun olası afetlere karşı daha hazırlıklı olması açısından önem taşıdığı belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.