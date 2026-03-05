Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da Deprem Haftası kapsamında arama kurtarma ekipmanları sergilendi

        Kastamonu'da Deprem Haftası kapsamında Arama Kurtarma Ekipman Sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 15:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da Deprem Haftası kapsamında arama kurtarma ekipmanları sergilendi

        Kastamonu'da Deprem Haftası kapsamında Arama Kurtarma Ekipman Sergisi düzenlendi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) koordinasyonunda Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen sergide, resmi ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin araçları ile ekipmanları tanıtıldı.

        Vali Vekili Aydın Ergün, gazetecilere, serginin deprem ve diğer afetlere yönelik hazırlıkların geliştiğini ve ilerletildiğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

        Kastamonu'nun hem deprem hem de diğer afetler açısından riskli illerden biri olduğuna işaret eden Ergün, "Gönül ister ki gözlemlediğimiz ekipmanlara ve ekiplere ihtiyaç duymayalım ancak Kastamonu, afet risklerinin yüksek olduğu bir il. Deprem veya herhangi bir afet gerçekleştikten sonra tedbir almak ve müdahale etmek de önemlidir. Önemli olan deprem ve afetler yaşanmadan önce gerekli hazırlıkları yapmamızdır. Bu doğrultuda AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yıl boyunca sürekli eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir." dedi.

        AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci de her yıl 1-7 Mart'ta kutlanan Deprem Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Bu etkinliklerle farkındalık ve duyarlılık oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Tüfekci, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın da depremle ilgili hazırlık çalışmalarına destek vermelerini ve bu konuda yürütülen faaliyetlere katılım sağlamalarını bekliyoruz. İlimiz, deprem gerçeğini yaşamış illerden biridir. 1943 yılında ilimizde büyük deprem meydana gelmiştir. Ayrıca, 6 Şubat depremleri de hafızalarımızda önemli yer tutmaktadır. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak hazırlıklarımızı sürdürürken, vatandaşlarımızın da deprem anında doğru davranış kurallarını öğrenmesi ve bilinçli hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu hazırlıkları dikkatli ve planlı şekilde yürütmek hepimizin sorumluluğudur."

        Ekipler, stantları gezen vatandaşları bilgilendirerek kullandıkları araç ve ekipmanların önemini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da arama ve kurtarma ekiplerinin kullandığı malzemeler sergilendi
        Kastamonu'da arama ve kurtarma ekiplerinin kullandığı malzemeler sergilendi
        Türkiye'ye midesinde uyuşturucu sokan şahıslara operasyon
        Türkiye'ye midesinde uyuşturucu sokan şahıslara operasyon
        Silahla vurulan vatandaşa yerde yatarken tekme atan sanığa müebbet hapis ce...
        Silahla vurulan vatandaşa yerde yatarken tekme atan sanığa müebbet hapis ce...
        Hentbolda milli maçın ardından
        Hentbolda milli maçın ardından
        EHF EURO Cup: Türkiye: 26- Çekya: 34
        EHF EURO Cup: Türkiye: 26- Çekya: 34
        Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası
        Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası