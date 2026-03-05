Canlı
        Kastamonu Haberleri

        GÜNCELLEME - Midesinde Türkiye'ye uyuşturucu sokan zanlıyla bu kişiye yardım eden 5 kişi yakalandı

        Midesine sakladığı uyuşturucuyu Türkiye'ye sokan şüpheli ile bu kişiye yardım eden 5 zanlı, Kastamonu'da gözaltına alındı.

        Giriş: 05.03.2026 - 17:10
        GÜNCELLEME - Midesinde Türkiye'ye uyuşturucu sokan zanlıyla bu kişiye yardım eden 5 kişi yakalandı

        Midesine sakladığı uyuşturucuyu Türkiye'ye sokan şüpheli ile bu kişiye yardım eden 5 zanlı, Kastamonu'da gözaltına alındı.

        Kastamonu'dan araç kiralayan O.A, S.A, D.K. ve E.T. İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan B.A. ile Ağrı'da buluştu.

        O.A, S.A, D.K. ve E.T'nin B.A'nın kiraladıkları araçla Kastamonu'ya döndüğünü tespit eden Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı kent girişinde durdurdu.

        Araç ve şüphelilerin üst aramasında 258,31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı ikametlerinde ise 20,83 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Zanlıların araç ve üzerlerinde bulunan uyuşturucuyu 33 paket halinde yutarak midelerinde Türkiye'ye soktukları, ülkeye girdikten sonra da çıkarttıkları belirlendi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Polisin yürüttüğü çalışma sonucu olayla ilgili yabancı uyruklu A.S. de gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

