Evlerinin balkonundan düşen kardeşinin ölümüyle ilgili yargılanan ağabey beraat etti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üçüncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 18 yaşındaki Funda Ç'nin ölümüyle ilgili yargılanan ağabey, beraat etti. Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuksuz yargılanan Funda Ç'nin ağabeyi F.Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. F.Ç, duruşmadaki savunmasında, suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın delil yetersizliği nedeniyle oy çokluğuyla beraatine hükmetti. Tosya ilçesinde Eylül 2023'te İbni Selim Mahallesi'ndeki binanın 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Funda Ç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Funda Ç'nin düşmeden önce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istediğinin anlaşılması üzerine Tosya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, ağabeyi F.Ç. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

