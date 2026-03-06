Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Öğrenciler harçlıklarını biriktirip ihtiyaç sahipleri için erzak kolisi hazırladı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Avukat Murat Ülgen İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri para ile ihtiyaç sahibi aileler için erzak kolileri hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 15:00
        Öğrenciler harçlıklarını biriktirip ihtiyaç sahipleri için erzak kolisi hazırladı

        Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Avukat Murat Ülgen İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri para ile ihtiyaç sahibi aileler için erzak kolileri hazırladı.

        Ailelerinin ve öğretmenlerinin destekleriyle harçlıklarından artırdıkları parayı biriktiren öğrenciler, hazırladıkları 21 erzak kolisini Taşköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etti.

        Okul müdürü Hayati Acun ve öğrenciler aracılığıyla Vakıf Müdürü Halil Çelik’e teslim edilen kolilerin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı belirtildi.

        Çelik, öğrencilerin sergilediği duyarlılığın takdire şayan olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ortaya koyduğu bu davranış bizlerin geleceğe olan inancını artırıyor. Ailelerinin ve öğretmenlerinin destekleriyle harçlıklarından artırarak hazırladıkları 21 erzak kolisini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılmak üzere vakfımıza teslim ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

