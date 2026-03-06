Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Küre'den kısa kısa

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 20:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küre'den kısa kısa

        Kastamonu'nun Küre ilçesinde iftar programı düzenlendi.

        Küre Kaymakamı Hasan Çakır ve eşi Eda Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan ile daire amirleri iftar programında şehit yakınları, gazi, öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi.

        Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

        - Küre Müftüsü Özkan'dan Belediye Başkanı Turan'a ziyaret

        Küre Müftüsü Mehmet Melik Özkan, Belediye Başkanı Salih Turan’ı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette Müftülük tarafından hazırlanan "Ramazan Özel Bülteni", Belediye Başkanı Turan'a sunuldu.

        Görüşmede ramazan ayı boyunca ilçede gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında değerlendirmede bulunuldu.

        - Deprem tatbikatı yapıldı

        Küre ilçesindeki okullarda Deprem Haftası kapsamında afet bilincini artırmak ve depreme hazırlıklı olmanın önemini vurgulamak amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

        Tatbikatta, senaryo gereği sirenlerin çalmasıyla öğrenciler sınıflarında "çök–kapan–tutun" hareketi ile güvenli korunma pozisyonu aldı.


        Ardından öğretmenlerin koordinasyonunda sınıflar ve okul binası güvenli şekilde tahliye edildi.


        Tahliye sonrasında öğrenciler ve öğretmenler, okul bahçesinde belirlenen toplanma alanlarında bir araya gelerek tatbikatı başarıyla tamamladı.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu

        Benzer Haberler

        Asırlık çınar 100. yaş gününde yalnız bırakılmadı
        Asırlık çınar 100. yaş gününde yalnız bırakılmadı
        Kastamonu'da çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi
        Kastamonu'da çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi
        Kastamonu'da 99 bin 560 makaron ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da 99 bin 560 makaron ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı
        Öğrenciler harçlıklarını biriktirip ihtiyaç sahipleri için erzak kolisi haz...
        Öğrenciler harçlıklarını biriktirip ihtiyaç sahipleri için erzak kolisi haz...
        Kastamonu'da "asırlık çınar" Atiye nineye doğum günü sürprizi
        Kastamonu'da "asırlık çınar" Atiye nineye doğum günü sürprizi
        Evlerinin balkonundan düşen kardeşinin ölümüyle ilgili yargılanan ağabey be...
        Evlerinin balkonundan düşen kardeşinin ölümüyle ilgili yargılanan ağabey be...