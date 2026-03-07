Hanönü'de iftar programı düzenlendi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iftar programı gerçekleştirildi. Hanönü Belediyesi ile ilçede faaliyet gösteren özel maden şirketince iftar programı düzenlendi. Kapalı spor salonunda düzenlenen program öncesinde çocuklara yönelik palyaço ile Hacivat-Karagöz gösterisi sahnelendi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla vatandaşlar orucunu açtı. Programa Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Hanönü Belediye başkanı Metin Yamalı, MHP İl Başkanı Emre Şahin ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.