Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        CHP Kastamonu Kadın Kolları'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

        Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanı Leyla Fatma Güney, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 21:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Kastamonu Kadın Kolları'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

        Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanı Leyla Fatma Güney, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.


        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlene basın açıklamasında konuşan Güney, kadınların bir çok sorunla mücadele ettiğini vurguladı.

        Kadınların toplumsal yaşamın her alanında eşit haklara sahip olması gerektiğini belirten Güney, "Biz haklarımızdan vazgeçmiyoruz, mücadelemizden asla geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        Trump: Dini liderin onay alması gerekiyor
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da iftar programında konuş...
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da iftar programında konuş...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kastamonu'da iftar programında...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kastamonu'da iftar programında...
        Bakan Yumaklı: "Bölgemizin tamamında huzurun, barışın ve istikrarın hakim o...
        Bakan Yumaklı: "Bölgemizin tamamında huzurun, barışın ve istikrarın hakim o...
        AK Parti Genel Başkanı Büyükgümüş: "Verdiğimiz onca mücadeleyle, gayemiz ol...
        AK Parti Genel Başkanı Büyükgümüş: "Verdiğimiz onca mücadeleyle, gayemiz ol...
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu