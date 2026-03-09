Kastamonu'da bir kişi evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Batlı köyündeki evinde yalnız yaşayan Ahmet Avan'dan (60) yakınları bir süredir haber alamadı. Eve giren yakınları Avan'ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Avan'ı ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne götürdü. İlk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Avan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evde düşerek yaralandığı değerlendirilen Avan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

