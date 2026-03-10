Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticilerine başarı belgesi verildi

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticilerini makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Kastamonu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticilerine başarı belgesi verildi

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticilerini makamında kabul etti.

        Dallı, ziyarette, tarımsal üretimin geliştirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve üreticilerin daha güçlü yapıya kavuşması amacıyla yürütülen çalışmaların önemine değindi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bu konudaki çalışmalarına dikkati çeken Dallı, İl Müdürü Ahmet Kılıç, Müdür Yardımcıları Özcan Gazioğlu ve Satı Sezer ile şube müdürlerine başarı belgelerini verdi.

        Dallı, özveri ve gayretlerinden dolayı Kılıç ve beraberindekileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

