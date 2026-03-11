Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da 14 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.

        Kastamonu'da 14 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

