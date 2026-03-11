Kastamonu'da 14 firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.
Giriş: 11.03.2026 - 00:19 Güncelleme:
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
