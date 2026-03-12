Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Taşköprü'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşköprü'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenledi.

        Kültür Merkezin'de Taşköprü Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


        Öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisi büyük beğeni toplarken, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı anı canlandıran sahne izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

        Program kapsamında ayrıca Kastamonu’da Nasrullah Meydanı'nda ilk kez okunan İstiklal Marşı’nı konu alan ve öğrenciler tarafından hazırlanan anlatımlı video gösterimi de katılımcılara sunuldu.

        Programda çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri ve belgeleri, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ tarafından takdim edildi.

        Programa, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ'ın yanı sıra Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anma programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar

        Benzer Haberler

        İhsangazi'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü pro...
        İhsangazi'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü pro...
        Teknik destek programının 1. dönem başarılı orojeleri açıklandı
        Teknik destek programının 1. dönem başarılı orojeleri açıklandı
        Kastamonu'da İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı
        Kastamonu'da İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı
        Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın Ankara dışında ilk kez yayımlandığı K...
        Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın Ankara dışında ilk kez yayımlandığı K...
        Kastamonu'da çekilen yapay zeka destekli İstiklal Marşı klibi ilgi gördü
        Kastamonu'da çekilen yapay zeka destekli İstiklal Marşı klibi ilgi gördü
        İstiklal Marşı'nı kabulünden önce yayımlayan dergi ve gazete kütüphanede se...
        İstiklal Marşı'nı kabulünden önce yayımlayan dergi ve gazete kütüphanede se...