Küre'de Başhekim Özlem Çalışkan için veda programı düzenlendi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde görev yapan Başhekim Özlem Çalışkan için tayini dolayısıyla veda programı düzenlendi.



Küre Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen program, ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhu çerçevesinde düzenlenen iftar ile bir araya gelen hastane personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.





Programda, Çalışkan'a hastanede görev yaptığı süre boyunca gösterdiği liderlik, yol göstericilik ve çalışma arkadaşlığı için teşekkür edildi.



Hastane personeli, Çalışkan'ın sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yaptığı katkılara vurgu yaparak, yeni görev yerinde başarılar diledi. Program kapsamında Hastane Müdürü Tayfun Büyüksarı, Başhekim Çalışkan'a, görev süresi boyunca hastaneye ve çalışanlara bıraktığı güzel anıların bir sembolü olarak plaket takdim etti.



Duygusal anların yaşandığı programda, Başhekim Çalışkan’a yeni görevinde başarılar temenni edildi.

