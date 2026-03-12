Canlı
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'nun ilçelerinde İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

        Kastamonu'nun Hanönü, Tosya ve Küre ilçelerinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:45 Güncelleme:
        

        Kastamonu'nun Hanönü, Tosya ve Küre ilçelerinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.


        Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programa Kaymakam Emre Oktay, Belediye Başkanı Metin Yamalı ile daire amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Özbay yaptı.


        Öğrencilerin hazırladığı oratoryo, koro ve şiir dinletileri sunulduğu program, "Korkma gençliğin ruhu burada" temalı kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.




        - Tosya


        Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Tosya Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Hasan Çolakoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından "Dirilişin Sesi" adlı oyun sahnelendi.


        Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından soına eren programa, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, Baro İlçe Temsilcisi Erdoğan Güven ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.





        - Küre


        Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.


        Öğrenciler tarafından şiirler okunan, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve İstiklal Marşı’nın yazılış sürecini anlatan çeşitli etkinliklerin sahnelendiği programda öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından sona erdi.

        Programa Kaymakam Hasan Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan, Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Pehlivan ile vatandaşlar katıldı.




