Kastamonu'da iş makinesinin mazotunu ve parçalarını çalan 2 zanlı yakalandı

Kastamonu'da iş makinesinin mazotunu ve parçalarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.





Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart'ta kentte bir iş makinesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Yürütülen çalışma sonucunda olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.



Yapılan araştırmada, iş makinesinden alındığı belirlenen 150 litre mazot, 2 akü, monitör ile çeşitli parçalar ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.







