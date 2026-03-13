Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da iş makinesinin mazotunu ve parçalarını çalan 2 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da iş makinesinin mazotunu ve parçalarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 13.03.2026 - 12:44
        Kastamonu'da iş makinesinin mazotunu ve parçalarını çalan 2 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da iş makinesinin mazotunu ve parçalarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.


        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart'ta kentte bir iş makinesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yürütülen çalışma sonucunda olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

        Yapılan araştırmada, iş makinesinden alındığı belirlenen 150 litre mazot, 2 akü, monitör ile çeşitli parçalar ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



