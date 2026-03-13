Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Taşköprü'de ilkokul öğrencilerine yönelik müzikal gösteri sunuldu

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ilkokul öğrencilere yönelik müzikal gösteri sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 16:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşköprü'de ilkokul öğrencilerine yönelik müzikal gösteri sunuldu

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ilkokul öğrencilere yönelik müzikal gösteri sunuldu.


        Taşköprü Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde organize edilen etkinlik kapsamında ilkokul öğrencileri için çeşitli müzikal ve sahne gösterileri sahnelendi.


        Renkli görüntülere sahne olan programda çocuklar hem eğlendi hem de bayram öncesinde keyifli vakit geçirdi.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük mutluluk olduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bayram öncesinde böyle güzel etkinliklerle buluşturmak bizleri de mutlu ediyor. Çocuklarımızın neşesi ve mutluluğu her zaman en büyük motivasyonumuzdur." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        'Kızılcık Şerbeti'nden İspanya'ya selam
        'Kızılcık Şerbeti'nden İspanya'ya selam
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Hanönü'de vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı
        Hanönü'de vatandaşlara 2 bin fidan dağıtıldı
        Kastamonu'da iş makinesinin mazotunu ve parçalarını çalan 2 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da iş makinesinin mazotunu ve parçalarını çalan 2 zanlı yakalandı
        Voleybolda Türkiye şampiyonu olan öğrenciler Bozkurt ilçesinde coşkuyla kar...
        Voleybolda Türkiye şampiyonu olan öğrenciler Bozkurt ilçesinde coşkuyla kar...
        Kastamonu'da iş makinesinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da iş makinesinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'dan kısa kısa
        Kastamonu'dan kısa kısa
        Kastamonu'da Trafik Kanunu'ndaki düzenlemelerle ilgili detaylar anlatıldı K...
        Kastamonu'da Trafik Kanunu'ndaki düzenlemelerle ilgili detaylar anlatıldı K...